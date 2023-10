Bimbo disabile chiede autografo di Zlatan Ibrahimovic: la maglia sparisce prima dell'incontro con il suo idolo. I genitori: «Restituitela»

di Redazione web

Voleva solo un autografo del suo idolo: il fuoriclasse Zlatan Ibrahimovic. Insieme ai suoi genitori, Francesco (il nome è di fantasia) era andato al Festival dello sport di Trento, con l'obiettivo di conoscerlo, magari scambiarci due battute e poi tornare a casa con il trofeo più bello, una firma del campione svedese sulla sua maglia di calcio, quella del Milan da cui si è appena ritirato, scrive Trento Today.

Ibrahimovic, intervista show: «Sono Dio, non sto scherzando. Fare il cattivo in 007? Schiaccerei James Bond»

Parma, ex calciatore (sposato) mette incinta presentatrice tv poi scappa via

Felicissimo di vederlo

Ibrahimovic, in effetti, domenica scorsa era a Trento, quando è intervenuto dal palco, una presenza annunciata ed attesa, soprattutto dal piccolo Francesco, un ragazzino disabile di Trento, che custodisce come una reliquia quella maglia.

Maglia sparita

Così i genitori di Francesco hanno dato la maglia ad un membro dello staff, che l’ha passata a un organizzatore che, a sua volta, l’avrebbe porta al calciatore per essere firmata, ma in questo giro di mani, la maglietta è sparita. scomparsa.

Non è chiaro se la maglia sia stata presa per errore o con l'intento di rubarla. Ma per Francesco la delusione è tanta, anche perché non era solo un indumento, ma un oggetto di valore affettivo, che nei momenti di sconforto aveva stretto a sè. Ora i genitori del ragazzo si appellano al buon cuore di chi l’ha presa, affinché la restituisca. E magari anche a quello di Ibrahimovic.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Ottobre 2023, 16:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA