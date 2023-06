Ibrahimovic: «Tonali farà bene in Premier League. Gara d'addio? C'è tempo, ho altro da fare...»

di Fabrizio Ponciroli

Dal giorno del suo addio al calcio a San Siro, dopo l'ultima annata poco fortunata con il Milan, non aveva più parlato. Lo ha fatto nella Nuova Farmacia Stadio di Bergamo, il flagship store del gruppo NeoApotek, dove è stato organizzato un meet&greet con il leggendario Zlatan Ibrahimovic, nonché volto di Mind The Gum.

Lo svedese si è soffermato su diversi temi, tra cui la sua futura partita d'addio al calcio: «No, ho deciso di smettere, ma non ho ancora questa idea. Vediamo cosa succede adesso, non c’è fretta, con tranquillità. C’è tempo. Avete visto Riquelme, no (ha fatto la sua personale gara d'addio nove anni dopo, ndr)? Quindi c'è tempo».

Una battuta anche su Sandro Tonali, suo pupillo al Milan e ora pronto alla nuova avventura in Premier League con la casacca del Newcastle: «Se è pronto? Sì, penso di sì. Certo, dipende da lui. Io gli ho fatto capire la mentalità giusta che deve avere per vincere, e ha vinto. E’ cresciuto tanto col Milan, ha una grande responsabilità e deve crescere ancora, ma in Inghilterra ce la farà, e ce la farà pure bene».

In tanti sono accorsi all'evento per farsi firmare un autografo e immortalarsi insieme al proprio idolo. C'è chi è scoppiato in un pianto dirotto e chi ha rischiato di svenire davanti allo svedese: «Per fortuna siamo in una farmacia», la battuta di Re Zlatan.

