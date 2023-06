Paolo Maldini al concerto dei Coldplay, a San Siro con Adriana. Fan commossi: «Lo guardi estasiato, è casa tua»

di Redazione web

Paolo Maldini ha trascorso una serata magica in compagnia della moglie Adriana Fossa e dei Coldplay che ieri, 25 giugno, si sono esibiti per la prima volta (prima delle quattro serate) a San Siro, a Milano. L'ex dirigente sportivo del Milan, che a mezzanotte ha festeggiato il suo 55esimo compleanno, si è commosso durante le esibizioni della band inglese che ha regalato ai fan italiani uno degli show più incredibili, tra canzoni dei vecchi album, indimenticabili, come Fix You e Yellow, a hit degli ultimi anni, come Higher Power.

Anche Paolo Maldini ha apprezzato molto lo show e ha immortalato alcuni dei momenti più belli con alcuni video che ha poi postato su Instagram. I fan del calciatore hanno subito commentato il post, ricordando i momenti in cui l'ex calciatore era a San Siro, indossando però la divisa da calciatore per il suo Milan.

Paolo Maldini commosso per i Coldplay

Paolo Maldini ha postato due video sul suo profilo Instagram che lo ritraggono insieme alla moglie, Adriana Fossa, abbracciati mentre si godono il concerto dei Coldplay. I due, insieme dagli anni '80, sono sposati dal 1994 e il loro amore non si è mai spento, anzi. Nei video postati, i due si sorridono, complici, e si commuovono mentre Chris Martin canta "The Scientist".

I fan di Paolo hanno voluto commentare il post dell'ex dirigente rossonero ricordandogli i tempi in cui era sullo stesso prato, con la divisa del Milan: «Paolo questo stadio sarà per sempre casa tua, ci manchi ». L'addio di Maldini al Milan è stato improvviso e i fan non l'hanno presa per niente bene perché Paolo e la famiglia Maldini sono legati a doppio filo alla storia rossonera. A mezzanotte, l'ex capitano del Milan ha compiuto 55 anni e non c'era regalo migliore che passarlo insieme all'amore della sua vita, nel luogo in cui ha vissuto alcuni dei momenti più importanti della sua carriera.

