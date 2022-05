Durante l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, per celebrare la vittoria del Milan che quest’anno si è aggiudicata lo scudetto della Serie A, Fabio Fazio ha intervistato in collegamento Paolo Maldini. Cosa hanno notato i fan Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

Maria De Filippi, puntata speciale di C'è posta per te? La proposta della Littizzetto fa impazzire il web

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Maggio 2022, 12:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA