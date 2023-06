Milan zero acquisti, tifosi preoccupati: persi Tonali, Maldini e Ibra, brucia il no di Thuram

di Luca Uccello

Il Milan deve comprare e inviare segnali di vita a Stefano Pioli e ai tifosi preoccupati dopo l'addio a Sandro Tonali. Tifosi che hanno perso prima Zlatan Ibrahimovic, poi Paolo Maldini e ora il cuore pulsante del centrocampo rossonero. Il primo colpo non dovrebbe far venire i brividi al pubblico rossonero: però l'arrivo di Lazar Samardzic è vicino. Quello di Morten Blom Due Hjulmand potrebbe scaldare di più. Due giocatori utili, che possono crescere, potrebbero diventare dei campioni.

Ma per restare tra le prime quattro servirebbe arrivare a Davide Frattesi che il Sassuolo è disposto a cedere al miglior offerente. Un giocatore che però tatticamente si sposa poco con il calcio di Stefano Pioli.

E poi? Poi Furlani e Moncada continuano a seguire da molto vicino Florentino Luis ed Arda Guler. Due profili stile Milan. Due giocatori che piacciono per età e ingaggio. Da registrare l'interesse, ancora senza offerte ufficiali, da parte del Fenerbahce per Ante Rebic e Divock Origi. Ma cedere non è semplice. Lo era anche per Maldini e Massara. Ma i tifosi pensano che la precedente dirigenza aveva idee più chiare. Una scaletta di costruzione di una squadra che va rifatta in ogni reparto. Anche in difesa, sulle corsie esterne. E poi in attacco. E il mancato arrivo di Thuram ha rovinato tutti i piani.

