Inter, Brozovic saluta e va a giocare con Ronaldo: e ora i nerazzurri prenotano Frattesi

Brozovic-Al Nassr, ci siamo e Marotta fissa l'appuntamento per Frattesi. Dopo 8 anni e mezzo, 330 presenze e 31 reti alla causa, Marcelo Brozovic si appresta a salutare l'Inter già nelle prossime ore per trasferirsi a Riyad, sponda Al-Nassr, come da accordi raggiunti ieri tra le due società e il 30enne di Zagabria. Oggi sarà, infatti, il giorno degli ultimi dettagli contrattuali e del nero su bianco, ma l'accelerata decisiva degli arabi è arrivata nel weekend con 2 proposte al rialzo, per l'Inter e per il croato.

Sul piatto 23 milioni di euro (dai 18 dell'ultima offerta) per il cartellino, subito accettati da Zhang, ed un ingaggio monstre di 20 milioni (dai 15 iniziali) netti l'anno per le prossime 3 stagioni, pronto per Epic-Brozo, che ha detto sì, salutando anche Xavi e il Barcellona, in pressing fino all'ultimo.

Poi, con l'incasso per Brozovic, tutto su Davide Frattesi, già d'accordo con l'Inter (5 anni a 2,5 mln a stagione) e definito col Sassuolo (35 mln), per cui è stato fissato un appuntamento con Carnevali mercoledì. Domani dovrebbe essere invece il giorno di Marcus Thuram, scippato al Milan e atteso da visite e firma del contratto (di 5 anni, a 5,5 milioni netti l'anno) con Suning. E attenzione anche a Cesar Azpilicueta, liberato dal Chelsea e già bloccato con un biennale dall'Inter. Per Lukaku la nuova idea è, invece, un prestito oneroso con obbligo di riscatto a 40 milioni complessivi, fattibile solo con Onana (60 di valutazione, obiettivo di United e Chelsea) in uscita. Intanto, ai titoli di coda anche Gosens, vicino all'Union Berlino per 15/20 milioni.

