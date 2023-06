Juventus, via Bremer o Chiesa per comprare Weah e Castagne: Giuntoli si avvicina, fiducia per il sì di Rabiot

di Timothy Ormezzano

Arrivano giorni intensi, per il mercato della Juventus. Le trattative in entrata e uscita subiranno un'accelerata, specie dopo l'imminente e attesissimo approdo nei quadri dirigenziali di Giuntoli. L'agenda bianconera è zeppa di appuntamenti. C'è da chiudere la trattativa per Timothy Weah, incassare la risposta di Rabiot e con ogni probabilità cedere un big: al momento il sacrificabile sembra più uno tra Bremer e Chiesa che Vlahovic.

Il difensore e il figlio d'arte hanno diversi estimatori in Premier League: sul brasiliano ci sono Chelsea, Manchester City e soprattutto Tottenham, mentre l'azzurro piace a Liverpool e Newcastle. I due juventini non sono incedibili: per 50-60 milioni l'affare si può fare, perché la Signora ha un disperato bisogno di far quadrare i conti. Intanto Ramadani, l'agente di Chiesa, con una nota ufficiale smentisce di aver chiesto alla Juve un ricco aumento di ingaggio (7 milioni più uno di bonus) per il suo assistito.

Capitolo Weah. Il figlio d'arte del milanista George ha raggiunto un accordo con i bianconeri: pronto il contratto fino al 2028. Non resta che mettere nero su bianco anche l'intesa con il Lille. Affare da circa 12 milioni complessivi, con i francesi che spingono per alzare l'importo della parte fissa e abbassare la quota dei bonus. L'esterno statunitense di origini liberiane si candida per raccogliere l'eredità di Cuadrado sulla corsia destra del 3-5-2 bianconero. Ma non è escluso l'approdo anche di un altro Timothy, ovvero il belga Castagne: per strapparlo al Leicester bastano una decina di milioni.

Passando alla corsia sinistra, infine, in caso di partenza di Iling-Junior la Signora affonderà il pressing con l'Empoli per Parisi. Capitolo Rabiot. A Torino attendono la decisione del centrocampista e di sua mamma-agente Veronique. C'è tempo fino a venerdì, giorno in cui scadrà il contratto del francese sondato da qualche club inglese. Filtra un moderato timido ottimismo sull'eventuale "oui merci" di Rabiot. Allo stesso tempo, però, la Juve non perde di vista le alternative: più Milinkovic-Savic che Frattesi, al centro di un derby milanese di mercato.

