Frattesi verso l'Inter, Carnevali ammette: «Sono arrivati per primi, vogliamo 40 milioni. Il Milan? Mai sentito»

Dove andrà Davide Frattesi, centrocampista gioiellino del Sassuolo e appetito da tutte le big della Serie A? A questa domanda ha provato a rispondere il dirigente più direttamente coinvolto nella vicenda, ovvero l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, ospite questa mattina de La politica nel pallone, su Gr Parlamento. «Derby di mercato per Frattesi? L'Inter è la società che si è mossa per prima, ma anche loro stanno facendo le loro valutazioni», ha detto Carnevali.

«Inutile nasconderlo, ci sono altre opportunità sul tavolo: io personalmente non ho mai incontrato il Milan, stiamo portando avanti quello che abbiamo. Se arriveranno altre squadre le ascolteremo, ma il primo che arriva può avere la possibilità di chiudere la trattativa». «La valutazione? I 40 milioni valgono sempre, questa è la nostra richiesta -aggiunge Carnevali-.

«Noi siamo pronti per fare la seconda squadra ma questo è un progetto che per quest'anno stiamo abbandonando. Purtroppo non ci sono le condizioni per poter essere ammessi al campionato di Lega Pro»., ha aggiunto Carnevali. «Noi vogliamo cercare di promuovere il calcio italiano, questo è un danno enorme, se andiamo avanti con questo modus operandi rischiamo che le seconde squadre ci saranno tra chissà quanti anni. Io spero che la federazione possa in tempi brevi rivedere questo sistema sennò rischiamo di fare un grave danno al calcio italiano», aggiunge l'ad del Sassuolo.

«Magnanelli nello staff di Allegri? Mi dispiace molto per il nostro capitano storico, a cui abbiamo anche ritirato la maglia, la numero 4. Gli è stata data l'opportunità di entrare a far parte dello staff di Dionisi, ha iniziato un percorso che gli auguro possa portargli risultati straordinari. Adesso ha fatto questa scelta, spero possa dargli quella continuità che ha in mente. Credo che se fosse rimasto ancora con noi per un anno gli avrebbe fatto bene».

