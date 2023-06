Milan, Tonali nel mirino del Newcastle: «Offerta da 70 milioni». Il club tentenna, tifosi furiosi sui social

Prima l'addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic, poi il licenziamento di Paolo Maldini, infine la scomparsa di Silvio Berlusconi, e non è finita qui. I tifosi del Milan potrebbero presto salutare un altro simbolo rossonero, anche se del passato più recente: Sandro Tonali è infatti nel mirino del Newcastle, che secondo The Athletic avrebbe presentato una maxi offerta di 70 milioni di euro per accaparrarsi il centrocampista azzurro, tifosissimo del Milan e tra i protagonisti delle ultime due stagioni del Diavolo.

Newcastle United are close to an agreement with AC Milan to sign Italy international Sandro Tonali for a fee in the region of €70million.



Tonali sacrificato? L'offerta dal Newcastle

Dopo che l'ex dt Maldini (e il ds Massara) sono stati silurati dalla proprietà americana, il presidente Paolo Scaroni lo aveva fatto capire: il Milan comprerà giocatori sul mercato e ne venderà altri. I tifosi non si aspettavano però che il primo ad essere sacrificato potesse essere proprio Tonali, che in tutte le interviste dopo il suo arrivo in rossonero aveva sempre detto di voler restare a vita a Milano. Come andrà davvero? Il club sarà capace di resistere alla tentazione di fare cassa, e il giocatore dirà di no all'eventualità di guadagnare molto di più in Premier League (si parla di un ingaggio doppio rispetto a quello attuale)?

«Under 21 forte. Kalulu? Ci siamo sentiti»

Intanto l'ex Brescia, dal ritiro dell'Under 21, parla dell'Europeo che sta per iniziare: «È il terzo Europeo per me. Non c'è voglia di rivincita, ma sappiamo che siamo un gruppo forte e c'è voglia di far bene. Siamo forti. Abbiamo lavorato bene in questi giorni, quindi ora dobbiamo solo scendere in campo e dare il meglio di noi stessi», le sue parole.



Il centrocampista troverà come avversario Kalulu, suo compagno nel Milan: «Ci eravamo stuzzicati già nelle ultime settimane nel club e ci sentiamo spesso perché siamo amici - aggiunge - Ci siamo sentiti 2-3 giorni fa per l'ultima volta. Domani saremo avversari per la prima volta e spero di lasciargli un brutto ricordo».



A chi gli domanda della mancata convocazione per la Nations League con la nazionale di Mancini, Tonali spiega: «Avevamo un accordo con Mancini e ci eravamo parlati da mesi. È stata la scelta migliore per tutti - aggiunge il centrocampista - Fare entrambe le competizioni, Nations League e Euro21, era difficile dopo le 50 partite stagionali.

nel giro di un mese:



-Confermato Pioli

-Cacciato Maldini in malo modo

-Ibrahimovic ritirato dal calcio

-Mercato immobile

-Sandro Tonali ceduto



game over. pic.twitter.com/Ydc1jWskN3 — kekka 🪖 (@kekkajumped) June 21, 2023

Vediamo se dopo Tonali la smetterete di parlare di calciatori tifosi… pure questo che si professava milanista dalla nascita ci ha lasciato alla prima occasione utile senza manco pensarci più di 24 ore… esiste solo la maglia — mercato prepotente, ambizioni fortificate (@perseguitatoak) June 21, 2023

La rabbia dei tifosi sui social

I tifosi del Milan su Twitter non hanno preso bene le voci: tra chi rimpiange il polso fermo di Paolo Maldini, che negli anni scorsi aveva sempre detto di no alle offerte per i pezzi pregiati della squadra, e chi attacca il proprietario Gerry Cardinale, tra i fan del Diavolo c'è delusione verso le strategie di mercato del club. «Stiamo vendendo l'anima del Diavolo», scrive qualcuno. Ma come spesso accade, c'è anche chi attacca direttamente Tonali: «Si diceva milanista dalla nascita, ci ha lasciato alla prima occasione».

