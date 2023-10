Mamma permette al suo ex di stuprare la figlia di 12 anni e organizza una festa quando rimane incinta: arrestati entrambi

di Redazione Web

Una mamma ha permesso al suo ex ragazzo di 24 anni di frequentare la figlia di 12 anni e quando la bambina è rimasta incinta ha organizzato un baby shower per festeggiare l'accaduto. La vicenda si è svolta negli Stati Uniti, più precisamente a Tulsa. Quando i due, la bambina e Juan Miranda-Jara (il ragazzo), si son presentati all'ospedale per il parto, lo staff ha immediatamente chiamato la polizia, secondo quanto riportato da The Messenger.

Miranda-Jara era emozionato per la nascita del figlio e si vantava del fatto che presto sarebbe diventato padre. L'agente Danny Bean del dipartimento di polizia di Tulsa ha dichiarato: «Sono entrati in ospedale come se fossero una coppia qualunque, al settimo cielo per il parto».

Bambina di 5 anni stuprata e uccisa da un senzatetto, la mamma l'aveva cacciata di casa due settimane fa

Mamma e figlia (12 anni) denunciano il padre per violenza sessuale, arrestato dopo 4 anni grazie alle accuse della zia

L'indagine e il ruolo della mamma

Il 24enne, Juan Miranda-Jara è stato arrestato, con sua somma sorpresa.

La polizia ha riportato che Miranda-Jara aveva avuto una relazione proprio con la mamma della bambina e dopo essersi lasciati la donna gli ha permesso di frequentare la figlia, nonostante fosse di molto al di sotto dell'età del consenso.

Il caso sarebbe dovuto andare a processo, ma Desiree Castaned si è dichiarata colpevole di negligenza infantile e di concorso in abuso di minore, e ha rinunciato ai propri diritti. Il giudice l'ha condannata a 15 anni di prigione e, al suo rilascio, sarà registrata come molestatrice. Juan Miranda-Jara è stato condannato per violenza sessuale di primo grado e dovrà scontare 20 anni di prigione. Anche lui dovrà esser registrato come molestatore.

Il procuratore distrettuale si è espresso sulla vicenda, dichiarando: «I bambini dovrebbero poter contare sui genitori per essere protetti da persone cme Juan Miranda-Jara. Il fatto che Desiree Castaneda abbia permesso una cosa simile è spaventoso. Spero che la vittima riesca a lasciarsi questo tragico capitolo alle spalle».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Ottobre 2023, 14:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA