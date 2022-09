«Avevate un fratello, ma è morto»: il terribile e insensato scherzo della mamma influencer ai figli piccoli

Una influencer molto famosa su vari social network è finita nella bufera ed è stata costretta a chiudere i propri account dopo un terribile e insensato scherzo, che lei stessa, insieme al marito, aveva deciso di pubblicare sul web.

Naike Rivelli attacca Chiara Ferragni e Fedez: «Basta monetizzare con i vostri figli». Lo sfogo choc

Su TikTok, un genere di un certo successo sono i video di scherzi tra parenti o coppie. Lo dimostrano inequivocabilmente le visualizzazioni dei vari filmati, ma Brittany Jade Szabo è andata decisamente oltre. La donna, che sui vari social network può vantare complessivamente più di due milioni di follower, ha pensato che fosse un'idea geniale fare uno scherzo terribile ai suoi due figli gemelli. «Sapete che eravate in tre? Avevate anche un altro fratello, ma è morto subito dopo il parto», spiega la donna ai figli. Generando in loro smarrimento e confusione.

Brittany Jade is so disgusting for joking about child loss. You’re just as disgusting if you support her.