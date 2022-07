Scattano un selfie, travolti dalle onde: tre salvati, cinque dispersi. Sui social il video choc

Travolti dalle onde mentre cercano di farsi un selfie. Una vacanza che si trasforma in un incubo per chi si trovava nei pressi della spiaggia di Salalah, in Oman proprio mentre il mare decide di scagliarsi contro le rocce. Almeno otto sono le persone trascinate via dalle onde.

Ragazza di 16 anni trovata morta nel giardino della comunità: giallo in Toscana

Corato, accoltella fratello e cognato perché non invitati al matrimonio

Usa, la bimba incinta dopo lo stupro ha abortito (in un altro Stato). Fermato il violentatore: è un 27enne

La notizia è stata diffusa da IndiaToday. Il video - caricato sui social e andato rapidamente virale - mostra l'attimo prima della tragedia: due ragazze che provano a scattarsi un selfie e un papà che gioca con le due figlie. Una frazione di secondo e poi l'incubo. Il mare si trasforma in una furia omicida, trascinando con se i turisti, che urlano terrorizzati. Alcuni chiedono disperatamente aiuto, altri cercano di aggrapparsi per mettersi in salvo e due uomini - come si vede dal video - cercano invano di salvarli.

Secondo quanto hanno riferito le autorità locali, non è ancora certo il bilancio delle vittime, al momento sembrerebbe che cinque siano i dispersi. Tre invece le persone che sono state tratte in salvo dopo essere state travolte dalla furia delle acque.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Luglio 2022, 18:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA