Allo stadio lo scambiano per un calciatore, lui si mette a firmare autografi: «Pensavano fossi una star della Premier League»

I tifosi, infatti, pensavano che fosse un membro della squadra: dopo averlo visto fuori dallo stadio Mestalla il giorno in cui i giganti della Liga hanno perso 2-1 contro in pre-stagione all'inizio di questo mese, vestito con la maglietta solita dell'allenamento, lo hanno assalito.

Lazio, l'Aston Villa cala il tris: Watkins, McGinn e un autogol di Gila stendono i biancocelesti

«La tifosa più sexy dei mondiali», Grace posa in bikini per l'Inghilterra: ma sui social viene travolta di insulti

Amando, che qualche anno fa ha fondato un gruppo di tifosi dell'Aston Villa nel suo nativo Ghana, ha confessato al Daily Star Sport: «Ero vestito con una maglia da allenamento dell'Aston Villa mentre mi avvicinavo allo stadio e ho notato che tutti mi tenevano d'occhio».

«Poi, la gente ha iniziato a chiedermi se fossi un calciatore, e io ho detto: 'Sì, gioco a calcio', il che è vero - ha continuato Amando -.

I'm Jacob Ramsey .can't believe my eyes. I'm living the best of my life. What a time to be alive. It will not cost you anything to retweet. pic.twitter.com/nS6EbgQUn6