«La tifosa più sexy dei mondiali», Grace posa in bikini per l'Inghilterra: ma sui social viene travolta di insulti

Posa in bikini per sostenere l'Inghilterra ai mondiali e viene riempita da insulti sessisti. Grace Teal, ex modella e super attiva sui social, è stata soprannominata come la «tifosa più sexy dei mondiali» dopo aver pubblicato sui social degli scatti audaci che la ritraggono in bikini e in pose sensuali e che hanno scatenato la furia degli hater.

Mondiali, l'ex miss Croazia super sexy sugli spalti indigna il Qatar. E ora rischia di essere arrestata

Neymar, lesione alla caviglia: mondiale a rischio. «Uno dei momenti più difficili»

Al Bano choc: «Diritti Lgbpq+ in Qatar? Quando sei a casa d'altri devi rispettare le sue regole»

«La tifosa più sexy»

Grace Teal, dopo essere stata soprannominata come la fan più sexy dei mondiali di calcio 2022, ha confessato: «Ovviamente ne sono davvero lusingata ed è davvero bello essere chiamata così. È un onore, nonostante gli insulti ricevuti...». La 35enne ha dichiarato di aver ricevuto centinaia di messaggi offensivi dagli hater dopo che un suo scatto in bikini è diventato virale: «Ricevere insulti sessisti per una mia foto mi ha fatto davvero stare male. Mi sono fissata allo specchio e ho pensato: Ma io sono davvero così come loro pensano?». ha dichiarato Grace Teal al Daily Star.

Grace è stata accusata di «ricercare attenzione» per uno shooting scattato nella sala cucina in cui indossa un bikini rosso e dei calzettoni bianchi: «C'è più plastica in lei che nell'oceano», hanno scritto gli hater nei messaggi privati. Sconvolta dai commenti ricevuti, Grace ha riferito che «non lascerà che la definiscano in questa maniera», motivo per il quale continuerà a sostenere l'Inghilterra durante la Coppa del Mondo guardando le partite con i suoi amici e la sua famiglia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Novembre 2022, 10:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA