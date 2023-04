Kiev, allarme aereo dopo un intenso bagliore nel cielo: «Satellite della Nasa in caduta». Ma Rhessi non è ancora precipitato

di Redazione web

Un bagliore illumina la notte di Kiev e in tutta la città risuona l'allarme aereo. Per le autorità militari ucraine si tratta di un satellite della Nasa in caduta, ma per ora mancano conferme. Anzi, secondo gli esperti, Rhessi (questo il nome del satellite) è ancora in orbita e cadrà a migliaia di chilometri dalla capitale ucraina. Ma andiamo con ordine.

Il capo dell'amministrazione militare di Kiev, Serhiy Popko, ha riferito che l'allarme aereo risuonato nella capitale ucraina questa sera è dovuto alla «caduta di un satellite spaziale della Nasa». «Intorno alle 22, nel cielo di Kiev è stato osservato un bagliore luminoso di un oggetto volante. Secondo le informazioni preliminari, questo fenomeno è stato il risultato della caduta sulla Terra di un satellite spaziale della Nasa. Per evitare che i detriti facessero vittime cadendo a terra, è stato annunciato l'allarme aereo. La difesa aerea non è entrata in funzione», ha dichiarato Popko citato sul Telegram dell'amministrazione militare di Kiev.

Can’t catch a break... First air raid alert in Kyiv in several days went off tonight. The reason? According to authorities, NASA satellite debris fell to earth, passing through the airspace of Ukraine’s capital around 10pm and illuminating the sky. pic.twitter.com/vSlmCoUY5W April 19, 2023

L'allarme sulla capitale e l'omonima regione è durato quasi un'ora. Dopo le sirene, l'amministrazione regionale di Kiev aveva riferito che «un bersaglio aereo è stato rilevato nel cielo» con le forze di difesa aerea «in allerta». Diversi video poi pubblicati sui social media hanno immortalato l'esplosione di un oggetto che le autorità sostengono essere il satellite Nasa.

Rhessi, la Nasa aveva avvisato della possibile caduta

Nelle ore precedenti la segnalazione, la Nasa aveva messo in guardia sulla possibilità che il suo satellite defunto Rhessi, che ha viaggiato nello spazio per oltre 20 anni registrando oltre 100.000 eventi solari, precipitasse sulla Terra la notte tra mercoledì e giovedì, senza tuttavia poter fornire una localizzazione geografica. L'agenzia spaziale americana aveva sottolineato che la maggior parte del satellite sarebbe andata in fumo nel suo viaggio di ritorno nell'atmosfera, avvertendo però che «alcuni componenti» avrebbero potuto resistere all'impatto.

«Il rischio che qualcuno sulla Terra venga danneggiato è basso», con una possibilità su 2.467, ha precisato la Nasa. Secondo le previsioni il satellite era atteso rientrare l'atsmofera della terra intorno alle 3.30 italiane del mattino di giovedì, con un'approssimazione di «16 ore in più o in meno», in una località non definita.

Secondo i dati attualmente disponibili, Rhessi risulta ancora in volo. Per questo motivo il bagliore segnalato nei cieli di Kiev non dovrebbe essere stato procurato dalla caduta del satellite della Nasa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Aprile 2023, 07:43

