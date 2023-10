Russia, divieto di Halloween. Ma scatta il raggiro: c'è la Festa del Redentore delle zucche

di Redazione web

In alcune regioni della Russia è stato introdotto il divieto di festeggiare Halloween, ma non in tutte. Mosca non è stata toccata da questa legge, infatti ci sono addobbi e decorazioni, in altre zone del paese invece i festeggiamenti del 31 ottobre sono stati definiti satanisti. I cittadini, però, si sono subito adoperati per aggirare il divieto.

Il divieto

Alcune aree toccate dal divieto sono: la repubblica di Sakha, la regione di Omsk e di Krasnojarsk, in Siberia. Già da qualche anno, per poter festeggiare comunque la notte del 31 ottobre, è stata introdotta la festa del Redentore delle zucche dedicata a zombie, streghe e fantasmi. Questo escamotage permette di associare le caratteristiche della festa di Halloween ad una presunta tradizione ortodossa in cui avviene la celebrazione di alcuni cibi. I sacerdoti ortodossi hanno però smentito il fatto che si tratti di una festa antica.

