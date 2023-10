Federica Pellegrini, il costume di Halloween stuzzica Dario Vergassola: «Attenta Cappuccetto, puoi trovare il lupo»

di Redazione Web

Federica Pellegrini sta trascorrendo le giornate di fine ottobre tra le montagne, immersa nei boschi e il suo travestimento di Halloween sembra essere lo scenario perfetto. La Divina ha scelto di diventare Cappuccetto Rosso per una notte sola e ha condiviso con i suoi follower alcuni scatti increbili che la immortalano in mezzo al bosco innevato, completamente bianco.

Andiamo a leggere il commento che ha catturato le attenzioni dei follower perché ha riportato alla memoria un certo lupo e un certo Giambruno...

La gaffe di Giambruno

Per giorni non si è fatto altro che parlare di lui, Giambruno. Dopo le gaffe in diretta, i fuorionda di Striscia la Notizia e la separazione dalla premier Giorgia Meloni, Andrea Giambruno è uno dei personaggi più conosciuti e chicchierati degli ultimi mesi.

Il suo primo scivolone? La battuta sul lupo, in riferimento ai numerosi casi di femminicidi di questa estate. Proprio questa battuta è tornata a far parlare di lui.

Il commento

«Occhio Cappuccetto che qualcuno ha detto che fuori si può trovare il lupo...» ha scritto Dario Vergassola sotto il post di Federica Pellegrini in cui mostrava il suo costume di Halloween. Il comico ha riportato alla memoria una delle prime gaffe di Giambruno e la Divina ha prontamente risposto: «I miei 4 lupi mi aspettano al calduccio», facendo riferimento ai suoi quattro cani.

