Federica Pellegrini, sonnolenza in gravidanza: «Non sono abituata però mi stanco anche a sollevare un bicchiere»

La stanchezza in gravidanza è più che normale. Molte donne infatti tendono a sentirsi prive di energie e sentono il bisogno di fare molti riposini durante la giornata. E la cosa più interessante è che la sonnolenza in gravidanza è un sintomo proprio come lo sono le nausee mattutine. E lo sa bene anche Federica Pellegrini che, in attesa della prima figlia dal marito Matteo Giunta, sta condividento molti momenti dei nove mesi più belli.

Infatti, nelle ultime ore, la stella del nuoto italiano ha condiviso sul suo profilo Instagram un post dove si mostra sdraiata sul divano insieme ai suoi cagnolini. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Uno scatto tenerissimo pubblicato su Instagram in cui la campionessa si mostra stanca ed assonnata ma è in compagnia dei suoi due bulldog francesi. «Non sono abituata a riposare così tanto - ha scritto Federica Pellegrini a corredo del post Instagram -. Però mi hanno detto essere estremamente necessario in questi ultimi mesi…(anche perché mi stanco a sollevare un bicchiere.

L'arrivo della bebè è previsto tra Natale e Capodanno, e la futura mamma non sta nella pelle.

