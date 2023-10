Federica Pellegrini futura mamma: «Cameretta della nana in progress». E Matteo aiuta nei "lavori"

di Redazione Web

Mamma in progress. Federica Pellegrini si sta preparando a meglio: in attesa della prima figlia dal marito Matteo Giunta, la nuotatrice sta condividendo sul suo profilo Instagram molti scatti in merito alla sua gravidanza. Nelle ultime ore, infatti, Federica Pellegrini ha voluto condividere un altro momento speciale nelle sue Instagram stories con i suoi fan: «Cameretta nana in progress». Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Inizia lo smontaggio». Sono queste le parole che Federica Pellegrini ha scritto a corredo della foto che ha pubblicato nelle sue Instagram stories che mostra Matteo Giunta alle prese con la costruzione della nuova cameretta della piccola. Il tempo, sembra essere volato da quando la campionessa ha confermato i rumors sulla gravidanza. A fine luglio, la Divina ha mostrato per la prima volta il pancino. Oggi invece stanno già pensando alla nuova cameretta.

