Federica Pellegrini, la foto in ospedale sorprende i fan: «La gioia»

di Redazione Web

Federica Pellegrini è in attesa della sua prima figlia (dal marito ex allenatore Matteo Giunta) e non smette di informare i suoi fan attraverso le sue Instagram stories. Il nome della piccola è già stato scelto, ma per l’annuncio pubblico bisognerà attendere il giorno della nascita. Tuttavia, nelle ultime ore, l'ex nuotatrice ha pubblicato nelle sue Instagram stories uno scatto che non è passato inosservato ai suoi fan. Federica Pellegrini si è mostrata distesa sul lettino dell'Ospedale Sacro Cuore Don Calabria. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Federica Pellegrini incinta, ecco cosa mangia in gravidanza: «Merenda time»

«La gioia».

Non dimentichiamo che la 35enne non nasconde anche di aver considerato l'idea del parto in acqua.

Per il resto non ci resta che aspettare.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Ottobre 2023, 19:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA