Federica Pellegrini, selfie con pancione nascosto dall'outfit casual: «Lievitazione»

Selfie con pancione e outfit sportivo per Federica Pellegrini. L'ex nuotatrice sta vivendo un momento magico insieme al marito Matteo Giunta: è in arrivo un fiocco rosa. Per la piccola in arrivo, i futuri genitori stanno anche già preparando la cameretta.

Si avvicina sempre più il giorno del parto per l'ex nuotatrice: la nascita infatti è prevista tra Natale e Capodanno. Top secret, invece, ancora il nome della bambina. Tuttavia, proprio nelle ultime ore, l'ex campionessa di nuoto ha condiviso un video nelle sue Instagram stories dove mostra ai suoi fan il suo outfit casual e... il suo pancione. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Durante le ultime settimane la Divina sta continuando a pubblicare foto sui social, condividendo la sua gravidanza con i suoi follower. «Lievitazione».

Outfit comodo e casual per l'ex nuotatrice: jeans over e blazer blu. Intatto mamma Federica non vede l'ora di stringere tra le braccia la sua bimba.

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Ottobre 2023, 11:13

