«Ho una relazione poliamorosa con 11 persone e non riusciamo più a gestire la gelosia»

di Redazione web

Provare gelosia nei confronti del proprio partner sarà capitato a chiunque, ma cosa succede se si è in una relazione poliamorosa molto numerosa? A chiederselo è un uomo che ha condiviso la sua esperienza spiegando quanto sia complesso condividere una storia d'amore con altre 11 persone.

«Ho una relazione poliamorosa, ma ora che siamo in 12 è diventato troppo difficile». A confessarlo è un giovane inglese all'esperta di relazioni Jane O'Gorman che cura la rubrica 'Just Jane' e che raccoglie storie d'amore provenienti da tutto il mondo, per dispensare consigli utili.

La "situationship" su Tinder che piace tanto

Sesso con un altro uomo, il marito le regala una Lamborghini: «Sei stata bravissima»

Relazioni (troppo) poliamorose?

«Siamo in quattro al centro del gruppo. Viviamo insieme ma abbiamo anche altri amanti che entrano e con cui facciamo sesso.

Emotivamente, però, a differenza di quanto si possa credere, significa essere costantemente impegnati con le emozioni personali di ben 11 individui diversi tra di loro. Tra gelosie e paura di essere trascurati, in altre parole, il rischio è quello che qualcosa vada storto: «Pensavo di poter gestire questo stile di vita, ma ci sono degli aspetti pratici che mi stanno trascinando verso il basso. Qual è la soluzione?».

L'esperta di relazioni Jane, ha spiegato che in queste circostanze sarebbe sempre necessario porsi al primo posto per se stessi rinunciando a quelle che sono delle preoccupazioni inutili e sorvolando rispetto determinati comportamenti altrui. Ma come si può gestire una relazione con così tante persone?

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Luglio 2023, 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA