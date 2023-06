Big Pokey, malore improvviso sul palco: il rapper collassa e muore durante il concerto. Il video choc

di Redazione Web

Il rapper Big Pokey è morto all'improvviso durante un'esibizione in Texas. Una vera e propria tragedia avvenuta sul palco e ripresa dai presenti, facendo diventare la morte dell'uomo virale sui social network. L'artista 45enne, mentre si esibiva, è collassato di punto in bianco, non riprendendosi più.

BREAKING: Houston Rapper BIG POKEY Collapses And DIES On Stage pic.twitter.com/pnUJ4i6ZGk — DiedSuddenly (@DiedSuddenly_) June 19, 2023

Rapper morto sul palco: Big Pokey cade a terra

Secondo quanto riferiscono i media americani, l'artista, 45 anni, è collassato a Beaumont e non si è più ripreso. Alcuni video sui social mostrano il momento in cui si è sentito male, cadendo di punto in bianco a terra.

Anche il sindaco di Houston, Sylvester Turner, ha espresso cordoglio. «La città di Houston ed io - ha detto in post su Twitter - estendiamo le nostre preghiere e le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici del leggendario rapper di Screwed Up Click #BigPokey. Sebbene molti lo definissero 'low key', la sua presenza è stata più grande della vita nell'aiutare a catapultare la nostra scena hip hop a livello nazionale. Ne siamo grati».

All'anagrafe Milton Powell, originario di Houston, Big Pokey era un membro del collettivo rap Screwed Up Click. Il suo album di debutto è stato The Hardest Pit in the Litter, nel 1999.

