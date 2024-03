A 17 anni spende 9mila euro all’anno per vivere sui treni: «Ho lasciato i miei genitori e ora questa è la mia casa»

di Cristina Siciliano

Per molti il fascino di viaggiare in treno non ha prezzo: la possibilità di immergersi in panorami magnifici da ammirare dal finestrino, dalle cime innevate delle montagne ai laghi glaciali, resta ineguagliabile. E lo sa bene Lasse Stolley, un adolescente tedesco che ha deciso di vivere sui treni e per ora non ha intenzione di fermarsi. Il 17enne trascorre tutto il suo tempo in prima classe e possiede una tessera annuale ferroviaria illimitata.

Il 17enne che vive sui treni

Lasse Stalley ha scelto di vivere sui treni all'età di sedici anni.

Lasse Stolley ha aggiunto: «Nell'estate del 2022 ho deciso di viaggiare da solo. Ho lasciato i miei genitori e la mia casa nello Schleswig-Holstein ed ho intrapreso questa grande avventura. Posso fare tutto quello che sento: se ho voglia di andare al mare, al mattino prendo il treno verso nord oppure prendo il treno per le Alpi per un'escursione. Non ho un posto dove ritirarmi. La mia casa è il treno».

