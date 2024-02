«Ho i peli su gambe e ascelle, alcuni mi dicono di radermi ma ai ragazzi piace tanto»

di Cristina Siciliano

Dal body positivity all'hair body positivity è un attimo. Sono molte le donne che hanno alzato le braccia mostrando le ascelle non rasate. Il movimento bodyhairisnatural conta centinaia di tag e post sui social. E lo sa bene Aria Loca, 34 anni, che vive in Messico, ha rivelato che molte persone continuano a fissare le sue gambe pelose in pubblico. La 34enne però ci tiene a sottolineare che invece a molti uomini piace e le inviano tantissimi messaggi online. Aria preferisce un corpo naturale e vuole mostrarlo a tutti senza alcuna vergogna.

Le parole di Aria Loca

«Ho visto altre donne mostrare i peli del corpo sui social ed ho iniziato a pensare "che forza" - ha raccontato Aria Loca a What'sTheJam -.

La 34enne ha aggiunto: «Sul mio profilo Tiktok ho sempre pubblicato video dove mostro i peli del mio corpo e ricevo ogni giorno commenti da uomini che dicono quanto amano le gambe pelose e le ascelle delle donne».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Febbraio 2024, 22:30

