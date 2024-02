«La pensione non mi basta, torno a fare il tassista. Con le spese fisse mi restano soli pochi euro per vivere»

di Cristina Siciliano

Una vita in pensione. Pensava fosse semplice. Vivere una vita felice e spensierata da pensionato. E invece, Rob Trewhella, 67 anni, di Penzance in Cornovaglia è tornato a lavorare come tassista perché non è in grado di mantenersi economicamente solo con una pensione statale. Il 67enne ha affermato che della sua pensione statale di 951 euro al mese non gli basta. Troppo care le spese fisse: un affitto privato di 788 euro al mese, un'imposta comunale di 121 euro e l'elettricità di circa 46 euro.

La storia di Rob Trewhella

«Si tratta di un piccolissimo appartamento con stufe elettriche – ha sottolineato Rob Trewhella a The Mirror –. Mi tocca pagare 35 euro e quindi mi restano 7 euro al mese per vivere. Adesso devo cercare di non utilizzare il forno e terrò sicuramente le luci spente. Se ho freddo, non accendo il riscaldamento. Non sono mai andato a fare shopping, lo ammetto.

«Ho un cappotto che indosso nei mesi più freddi e lo utilizzo da 11 anni – ha continuato Rob –. Ho ripreso a lavorare come tassista per più di 25 ore a settimana e guadagno 292 euro. Lavoro da quando ho compiuto 18 anni e ora dovrei essere felicemente in pensione. Invece no, sto continuando a lavorare. Sono terrorizzato, letteralmente terrorizzato. Non voglio essere completamente al verde, incapace di nutrirmi adeguatamente, senza un auto oppure incapace di pagare l'affitto».

Rob Trewhella ha aggiunto: «Cosa dovrei fare? Vivi in ​​una tenda? Che razza di vita è questa. Ho sempre immaginato una vita da pensionato diversa e spensierata. E invece no. Guardo i giovani e penso che alla fine anche loro sono rovinati perché il mondo è crudele».

