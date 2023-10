«Io mi ritengo brutto e ho chiesto alla mia ragazza (bellissima) il motivo per cui sta con me. La risposta mi ha lasciato di stucco»

Al giorno d'oggi, con l'influenza che i giovani subiscono da parte dei social, a volte, potrebbero pensare che un ragazzo o una ragazza possano essere classificati con dei voti, un po' come a scuola. Se sei un quattro non vali niente, se sei un otto, allora tutto cambia. È proprio la situazione in cui si è trovato il protagonista della storia che non riesce proprio a capacitarsi del motivo per cui lui e la sua ragazza stiano insieme, dato che, uno si considera il fondo della "scala della bellezza", mentre, l'altra la cima.

At best I'm a 4 but my girlfriend is a 10. When I asked her why she was going out with me, she said it was because i was less likely to cheat than some handsome guy.