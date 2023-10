Choc a scuola: crolla a terra e muore a 16 anni dopo la gara di corsa della classe

di Redazione Web

Il ragazzo aveva solo 16 anni, era pronto per la gara, aveva terminato il riscaldamento e si sentiva alla grande, infatti era riuscito a battere il suo record personale sulla 5 chilometri. Eppure, dopo aver tagliato il traguardo, è collassato davanti ai compagni di squadra e qualche ora dopo è morto, secondo quanto riportato dal Mirror.

La tragedia è avvenuta alla scuola superiore di Chisholm Trail, in Texas (Stati Uniti) e i testimoni hanno dichiarato ai media locali di aver visto il giovane cadere improvvisamente, senza che ci fosse qualche avvisaglia sul fatto che non si sentisse bene.

Martina Breschi investita e uccisa dalla suocera: la manovra assurda e il dolore del compagno. «Erano tornati in Italia per il battesimo della figlia»

Quattro studentesse travolte e uccise da un Bmw fuori controllo. Alla guida un 22enne (arrestato e poi rilasciato)

La corsa all'ospedale e la raccolta fondi per il funerale

Vedendolo collassare, i compagni di squadra si sono affrettati ad assisterlo e dopo essere riusciti a farlo rialzare per fargli bere un po' d'acqua, il 16enne è crollato di nuovo. È stato immediatamente portato all'ospedale più vicino, ma non c'è stato nulla da fare: un'ora dopo è morto.

Non è ancora chiara quale sia la causa del decesso e il medico legale, che sta tuttora conducendo delle indagini al riguardo, non ha notato nulla di strano a un primo esame.

«Era esattamente il tipo di studente e atleta che tutti vorrebbero», ha affermato l'allenatore, ora in pensione, Brent Brevard, che si era occupato del ragazzo durante la stagione passata, «Lavorava duro e aveva un ottimo rapporto con i compagni, ma riusciva anche a prendere ottimi voti e a comportarsi bene durante le lezioni».

Venerdì c'è stato il funerale del 16enne, durante il quale molti ragazzi della squadra hanno offerto le loro più sentite condoglianze alla famiglia.

L'allenatrice di karate, Ashley Wood, ha lanciato una campagna di raccolta fondi per aiutare la famiglia del ragazzo a pagare il funerale e sono già stati raggiunti i 13mila dollari. «Siamo tutti in lacrime. Non riusciremo mai a dimenticarlo. Ci mancherà», ha dichiarato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Ottobre 2023, 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA