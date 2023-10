Giovane arbitro precipita dal balcone di casa, morto a 27 anni. Lo aspettavano alla partita, choc di Figc e Aia: «Inspiegabile»

Lo attendevano al campo sportivo di Porto Sant’Epidio, designato come guardalinee per Montegranaro - Civitanovese, uno dei derby più sentiti del campionato di Eccellenza.

Ma Nabil Dahou, arbitro 27enne di origine marocchina che viveva a Fabriano, al “Ferranti” non è mai arrivato. Ieri mattina è stato trovato senza vita sotto la sua abitazione, in piazzale Roma: il volo di quasi 9 metri dal balcone al terzo piano non gli ha lasciato scampo.

Christian e Michelle travolti e uccisi in bici dal carico perso da un camion sulla pista ciclabile: «Avevano scelto la vacanza sulle due ruote»



Caccia al cinghiale finisce in tragedia: proiettile rimbalza sulla roccia e uccide un 65enne