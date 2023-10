Precipita dal balcone di casa, guardalinee 27enne trovato morto nel cortile: rinviata la partita di oggi

di Redazione web

Tragedia questa notte a Fabriano, dove un ragazzo di 27 anni - Nabil Dahou - è stato trovato senza vita in strada, dopo essere precipitato dal balcone del suo appartamento. Ad accorgersi per primo della presenza del corpo è stato un vicino, attorno alle 7 di questa mattina. Ha subito dato l’allarme al numero d’emergenza 112, ma all’arrivo del personale del 118 il giovane era ormai deceduto.

Il ritrovamento è avvenuto in un condominio di piazzale Roma

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica del fatto: tra le ipotesi al vaglio, c’è anche quella del gesto volontario. Faceva il guardalinee : rinviata per lutto Montegranaro-Civitanovese Sconvolto il mondo arbitrale della regione: Nabil che fa il guardalinee - appartiene alla sezione di Jesi - sarebbe stato impegnato questo pomeriggio nella partita valida per il campionato di Eccellenza tra Montegranaro e Civitanovese che appena saputa la tragica notizia il Comitato Regionale Marche ha rinviato per lutto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Ottobre 2023, 16:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA