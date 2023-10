Morto Gigi Rock, il cantante senza tempo stroncato in due settimane da un'infezione

di Redazione web

Cordoglio a Vittorio Veneto (Treviso) e nel mondo della musica per la morte di "Gigi Rock", al secolo Luigi Zanchettin, 82 anni. Si è spento ieri portato via, in una ventina di giorni, da un'infezione. Fino al 2019, prima della pandemia, aveva animato con la sua inconfondibile voce tanti momenti di festa, dalle sagre alle balere. Proprio qui, negli anni Settanta, dal ballo era passato al microfono, quasi per caso. E da allora non aveva mai smesso di cantare.

Il dolore del figlio

«I suoi idoli - ricorda il figlio Christian - erano Elvis Presley e Adriano Celentano.

A febbraio era rimasto vedovo e la perdita della moglie lo aveva indelebilmente segnato. Amava il bosco e aveva una grande passione per gli uccelli. Zanchettin lascia i figli Adriano, Loredana e Christian, la nuora Michela, il genero Ivano, nipoti e pronipoti. Il funerale si tiene domani alle 15 nella chiesa di Santa Giustina. Poi la salma proseguirà per la cremazione.

