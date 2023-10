Gina rapita e uccisa dall'ex fidanzato, aveva 25 anni. Il femminicidio choc, poi la confessione ai genitori e il suicidio

di Redazione Web

Una ragazza di 25 anni, che stava studiando per diventare infermiera, non avrà più la possibilità di coronare il suo sogno di aiutare gli altri: il suo ex ragazzo, infatti, l'ha uccisa nella notte tra il 13 e il 14 ottobre. Dopo l'omicidio, secondo le prime ricostruzioni riportate su NBC News, il giovane avrebbe chiamato i suoi genitori per confessare ciò che aveva fatto, e poi togliersi la vita.

La vicenda ha avuto luogo in Michigan, negli Stati Uniti, e ha lasciato tutti sotto choc. Ecco cos'è successo.

Ragazza 14enne di ritorno da scuola aggredita davanti alla fermata del bus da un maniaco, lei lo mette ko con una gomitata

Pierina uccisa a coltellate a Rimini: «Ciao», registrata la voce maschile del killer

L'omicidio, la confessione e il suicidio

Il 12 ottobre era stata denunciata la scomparsa di una giovane studentessa di 25 anni, Gina Bryant, dalle sue colleghe di lavoro.

La polizia ha diretto immediatamente i sospetti nei confronti dell'ex fidanzato di Gina, Justin Wendling (26 anni), pensando che fosse in qualche modo coinvolto nella vicenda. Un video della sicurezza confermerà poi la teoria: il filmato mostra il ragazzo che accompagna Gina verso la sua auotomobile, dopo averla attesa fuori casa, proprio il pomeriggio della sua scomparsa.

Più tardi, l'ex fidanzato avrebbe chiamato i suoi genitori per confessare e annunciare che si sarebbe tolto la vita. Immediatamente, i genitori hanno allertato la polizia, che si è lanciata all'inseguimento del sospetto. La sua fuga, tuttavia, è stata breve: quando gli agenti si sono avvicinati al veicolo, il ragazzo si è ucciso con un colpo di pistola.

La sorella della vittima ha dichiarato a The Detroit News che Gina era stata abusata durante la relazione e che due settimane prima avevano aiutato la ragazza a trasferirsi fuori dalla casa che condivideva con l'ex fidanzato. «Era stupenda, una ragazza coi piedi per terra», ha detto la sorella, Angelica, «Illuminava le giornate soltanto col suo sorriso».

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Ottobre 2023, 14:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA