Mamma 29enne trovata morta in casa con la figlia tra le braccia: «Non riesco a svegliarla»

di Redazione web

Un dramma straziante, che ha distrutto una famiglia: una donna 29enne è stata trovata morta in casa sua, con la sua bambina di due anni che tentava invano di svegliarla. La 29enne, poche ore prima, era stata visitata da due paramedici, a causa di forti dolori al petto e una nausea che non le dava tregua; purtroppo, i soccorritori non hanno riconosciuto i segni dell'attacco cardiaco che l'avrebbe stroncata. Come riporta il Daily Mail, il coroner ha criticato la condotta dei due sanitari, che hanno sottovalutato la gravità delle condizioni di Lauren.

La tragedia

Lauren aveva chiamato i paramedici, preoccupata per i suoi sintomi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Novembre 2023, 16:02

