Malore improvviso, imprenditrice muore a 58 anni: addio a Lorenza Carlassare, anima de La Genziana

Un infarto ha spezzato la vita di Lorenza Carlassare, 58 anni: una morte improvvisa che lascia smarrite due comunità, quella di Castelcucco (Treviso), dove viveva e quella di Crespano del Grappa, dove ha sede la storica azienda a conduzione familiare, La Genziana di cui era titolare assieme al fratello Alessandro. Lontana da ogni estremismo, aveva una religiosità profonda e includente e cantava da anni nel coro parrocchiale, partecipando alla vita del paese che l'aveva adottata.

A Crespano era invece il cuore pulsante dell'attività di famiglia, con più di 50 anni di vita, nata dall'amore "dei vecchi" per il Monte Grappa, un amore per una terra «severa ma mai avara» che traspariva dai racconti legati alle gestione del locale gestito dai genitori negli anni 60, quando il Grappa era "sommerso dalla neve, anche per mesi". Negli anni, la ricerca sulle erbe officinali è diventata tensione a un modo di vivere il più possibile in armonia con l'ambiente circostante e memoria, creando nel tempo un'azienda, rimasta artigianale, tra le più sostenibili dal punto di vista ambientale ed etico, che ha ottenuto la valutazione Ecovadis Rating e la Silver Medal.