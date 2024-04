Donna muore annegata in mare: ragazzo nordafricano si tuffa per salvarla e rischia di essere travolto dalle onde per trascinare a riva la 37enne La tragedia è avvenuta al bagno 136 di Miramare di Rimini intorno alle 10







di Redazione web Primo sole caldo nella Riviera romagnola e primi tuffi in mare funestati da un decesso: una giovane donna è morta annegata oggi a Rimini. Un ragazzo nordafricano si è tuffato nel tentativo di salvarla ma ha rischiato di essere travolto dalle onde mentre stava trascinando a riva la 37enne. La tragedia è avvenuta al bagno 136 di Miramare di Rimini intorno alle 10. Sul posto la Capitaneria di Porto, la polizia di stato, i vigili del fuoco e il 118, tutti soccorsi allertati da un uomo che ha tentato di soccorrere la donna. Sembra infatti che il primo a rendersi conto delle difficoltà che la 37enne, originaria della provincia di Taranto e residente nel Milanese, sia stato un ragazzo che non ha esitato ad entrare in mare. Il tuffo nel tentativo di salvare la donna Il giovane, di origine nordafricana, che ha rischiato di annegare a sua volta è riuscito a trascinare a riva la 37enne. Sul posto i sanitari del 118 le hanno praticato il massaggio cardiaco e usato il defibrillatore ma per lei non c'è stato nulla da fare. Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Aprile 2024, 12:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA