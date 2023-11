Matthew McConaughey a Splendida Cornice: «Sparatorie nelle scuole, dobbiamo trovare soluzioni»

Matthew McConaughey, conosciutissimo attore premio Oscar americano molto impegnato nel sociale, è stato ospite nel programma di Geppi Cucciari su Rai3, Splendida Cornice. Dopo un simpatico fuori onda, nel quale l'attore ha assicurato di avere tutto il tempo del mondo per l'intervista e ha scherzato con Geppi che gli proponeva un aperitivo insieme, Matthew ha iniziato a parlare di un tema che gli sta particolarmente a cuore, il dramma delle sparatorie nelle scuole in America.

Andiamo a scoprie che cosa ha detto a Geppi Cucciari.

Matthew McConaughey, il dramma delle sparatorie nelle scuole

Dopo la strage alla Robb Elementary School il 24 maggio del 2022, Matthew McConaughey si era particolarmente esposto, chiedendo al Congresso di approvare una legge sul controllo delle armi: in un toccante intervento alla Casa Bianca aveva portato con sè le scarpe di una bambina di 9 anni uccisa nella sparatoria, l'unico elemento che l'ha resa riconoscibile per la sua famiglia. Nella strage sono stati uccisi 19 studenti e 2 insegnanti e infine anche lo sparatore, il diciottenne Salvador Rolando Ramos, originario di Uvalde in Texas proprio come Matthew McConaughey.

