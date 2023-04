Yogurt in testa a due donne perché «senza velo»: l'aggressione choc in Iran accende la polemica

L'aggressione ai danni di due donne, filmata dalle telecamere a circuito chiuso di un alimentari di Shandiz, sta indignando l'Iran e non solo. Le immagini raccontano di un uomo, sostenitore del governo ultraconservatore, che è entrato all'interno del negozio inveendo contro due donne: madre e figlia. Il motivo? Non indossano il velo - lo hijab -, un affronto che l'uomo non poteva accettare e così ha deciso di scagliare addosso alle due un vasetto di yogurt. Ma a stupire è la reazione degli uomini presenti...

Qualcosa sembra stia cambiando in Iran. L'aggressione andata in scena, infatti, non ha lasciato indifferenti il proprietario dell'alimentari e un altro uomo, presente in quel momento. I due hanno cacciato l'aggressore. Una scena che, a differenza di quanto sarebbe accaduto in passato, fa capire come la mentalità nel Paese stia cambiando. L'uomo, infatti, è stato fermato per «disturbo all'ordine pubblico», ma anche le due donne sono state arrestate per aver mostrato i capelli in pubblico, mentre il negoziante ha ricevuto un ammonimento formale per aver consentito loro l’accesso nonostante non avessero l’hijab.

This shocking video shows morality police in Shandiz city pours yogurt over the head of these mother and daughter, for the crime of not wearing mandatory hijab. In response, Iranian men got united and threw the harasser out of the store.

Le proteste in Iran

Da mesi le donne in Iran guidano il movimento di protesta che ha fatto della battaglia contro il velo obbligatorio uno dei punti cardine di una piattaforma politica più ampia che chiede la fine della Repubblica Islamica e l’avvento della democrazia. In un primo momento sembrava che le autorità iraniane avessero allentato la presa sulla società civile dopo la morte di Mahsa Amini. La «polizia morale», che vigilava sui rigidi codici di abbigliamento imposti alle donne, infatti, è scomparsa dalle strade. Ma le autorità stanno usando altri metodi per far rispettare le loro regole che fanno discutere tutto il mondo. Diversi negozi sono stati chiusi per aver consentito l’accesso a donne senza velo, molte ragazze continuano ad essere aggredite verbalmente o arrestate. E gli stessi funzionari pubblici sono tornati ad avere tolleranza zero nei confronti delle donne che non rispettano le regole.

