Auto contro albero, Mattia Tancini muore a 19 anni: l'incidente fatale dopo una serata con gli amici

di Redazione web

Incidente questa notte sulla strada che da Urbania porta a Sant’Angelo in Vado. Un giovane del posto di 19 anni è morto schiantandosi con la sua auto contro un albero che delimita la carreggiata. La vittima dell'incidente è Mattia Tancini, 19 anni, domiciliato a Sant'Angelo in Vado, dove tornava dopo il sabato sera. L’incidente è accaduto attorno alle 3.30 lungo la strada statale 745, riporta Il Corriere Adriatico.

L'incidente dopo la serata con gli amici

Il giovane era solo nell’auto e ne ha perso il controllo per cause in corso di accertamento da parte della locale stazione dei carabinieri.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente anche una squadra dei vigili del fuoco di Urbino che ha lavorato per oltre tre ore e mezza, un lungo periodo durante il quale la strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Ottobre 2023, 16:19

