Ragazza in lacrime si filma (di nascosto) mentre si licenzia: «Non ce la faccio più». La risposta del capo fa infuriare i social

Il mondo del lavoro sta cambiamento profondamente negli ultimi anni e ciò è dovuto anche a un diverso modo di vedere la vita e alle diverse necessità delle nuove generazioni che si apprestano a muovere i primi passi in questo ambiente sconosciuto.

In particolare quando si tratta di essere impiegati nelle aziende, i giovani trovano estrema difficoltà ad abituarsi e accettare lo stile di vita che deriva da un normale orario d'ufficio. È questo il caso di una ragazza di 24 anni che è andata dal suo capo, piangendo, per dirle che non ce la faceva più e che si sarebbe licenziata. La reazione della donna, tuttavia, ha lasciato tutti a bocca aperta.

Le dimissioni in lacrime e la reazione della manager

La ragazza di 24 anni ha filmato il suo ingresso, in lacrime, nell'ufficio della manager e il video ha raccolto circa 8 milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti. La generazione Z sembra si stia facendo valere nel mondo del lavoro e lo fa combattendo per ottenere condizioni soddisfacenti che permettano loro di vivere la vita nella sua interezza.

Se ciò non dovesse essere possibile, tuttavia, si lotta anche facendosi forza e dando le proprie dimissioni, per poi cercare un altro ruolo che possa invece renderli felici. È quello che è successo alla 24enne, che incapace di continuare la sua esperienza in quella azienda si rivolge al capo, piangendo, e afferma: «Mi dispiace, mi licenzio.

La risposta della manager di 64 anni arriva dalla parte opposta dell'inquadratura: «Bè, non è una cosa molto matura da fare», e la ragazza a sua volta risponde: «Tu non sei molto matura». Gli utenti sono rimasti estremamente sorpresi nel venire a sapere che nonostante i 40 anni di differenza (anche in esperienza) tra le due, la donna abbia deciso di criticare il grado di maturità della 24enne anziché cercare di comprendere quale fosse il problema e la motivazione.

«Ma che risposta è?» ha commentato qualcuno, «Il fatto che ti abbia detto una cosa del genere invece di "sediamoci e parliamone" fa capire molte cose». Un altro utente ha aggiunto: «Stavi piangendo e ti ha risposto in questo modo? Hai fatto bene ad andartene!»

In un altro video pubblicato successivamente, la ragazza ha ammesso di avere ancora problemi con la manager. In una foto di una conversazione con la donna, infatti, si può leggere la minaccia di trattenerle l'ultimo stipendio.

