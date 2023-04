Harry, Hugh Grant sta con il principe: «I tabloid hanno ucciso Lady Diana»

di Redazione web

Hugh Grant si è letteralmente scagliato contro i tabloid inglesi e ha, invece, preso le parti del principe Harry, anche lui a Londra di recente per un processo contro alcune agenzie di stampa che avrebbero invaso gravemente la sua privacy e quella della sua famiglia. L'attore hollywoodiano ha rivelato di avere scoperto tramite alcune indagini dei fatti molto gravi che riguardano la violazione del suo privato.

L'indagine di Hugh Grant

Hugh Grant di recente si è presentato davanti all'Alta Corte di Londra sostenendo che il Sun avrebbe utilizzato mezzi illeciti per ottenere informazioni sulla sua vita privata. L'attore di Notting Hill e Quattro matrimoni e un funerale ha portato con sè in tribunale le prove di quanto sosteneva, prove oggetto di una lunga indagine di un investigatore privato. Al momento si tratta di un'indagine preliminare, quindi, sarà la corte a decidere se aprire un procedimento giudiziario o meno.

Comunque sia, Hugh Grant, tramite le sue indagini, avrebbe rilevato: furti con scasso su ordinazione, irruzioni in proprietà privata al fine di ottenere informazioni.

Le dichiarazioni di Hugh Grant

Hugh Grant ha spiegato: «Sono rimasto scioccato da ciò che ho portato alla luce attraverso le mie indagini, è davvero spaventoso». Nel 2020, l'attore aveva preso le parti del principe Harry quando aveva annunciato di volersi allontanare dall'Inghilterra: «La stampa scandalistica ha effettivamente ucciso sua madre Lady Diana. E ora sta facendo a pezzi sua moglie Meghan. Penso che sia un uomo e il suo compito sia, quindi, quello di proteggere la propria famiglia. Sono con lui».

