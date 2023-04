Incoronazione Re Carlo, la foto ufficiale: Harry e Meghan Markle ci sono

di Redazione Web

Se ne parla già da tempo: Meghan Markle non parteciperà all'incoronazione di Carlo III, in programma il prossimo 6 maggio a Londra. Ma, sta di fatto che Carlo III ha concesso ai Sussex l'onore di una foto ufficiale. Il quadretto di famiglia reale al completo. Lo scatto è stato pubblicato dai tabloid inglesi e risale all'autunno del 2018 ed è stato realizzato dal fotografo reale Chris Jackson, in occasione dei 70 anni dell'allora.

«Camilla ferita da Harry, l'ha dipinta "pericolosa e cattiva"»: le rivelazioni della migliore amica della regina consorte

Harry e Re Carlo si sono parlati: «Vogliono ricucire il rapporto». L'ultima clamorosa indiscrezione

La fotografia della famiglia reale

Nello scatto di famiglia appaiono tutti felici e sorridenti davanti alle telecamere, nonostante i battibecchi dietro le quinte. La location è nei giardini di Clarence House e mostra Carlo con il piccolo George sulle ginocchia, Camilla che abbraccia la principessa Charlotte e alle loro spalle, Kate Middleton con in braccio il piccolo Louis, poi William, Harry e, appunto, Meghan. Per molti quest'azione si mostra con l'intento di Carlo nel voler riportare la serenità in famiglia. Ci sono però anche le malelingue che pensano che sia una mossa di marketing per vendere più gadget.

Quale sarà la verità? Non ci resta che aspettare altri aggiornamenti a riguardo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Aprile 2023, 16:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA