Re Carlo, William e Kate cambiano i loro piani per l'incoronazione: ecco il motivo

L'incoronazione di Re Carlo III si avvicina sempre di più: l'evento è, infatti, fissato per il prossimo sei maggio e a Buckingham Palace fervono i preparativi per la cerimonia. All'interno della Famiglia Reale questa, però, non è l'unica giornata che conta, o così almeno vale per William e Kate. I due reali, infatti, non possono (e non vogliono) mancare di festeggiare il compleanno della principessina Charlotte, che cade proprio nei giorni delle prove per l'incoronazione.

Il compleanno di Charlotte

La principessa Charlotte il 2 maggio prossimo compirà 8 anni e il suo compleanno cade proprio pochi giorni prima dell'incoronazione di nonno Re Carlo. Stando a quanto dichiara una fonte vicino ai reali, le prove per l'evento si svolgeranno a Buckingham Palace tra il 2 e il 5 maggio e per questo la sala da ballo del Palazzo sarà occupata e il protocollo richiederà anche la presenza del principe William e di Kate Middleton che, però, allo stesso tempo desiderano festeggiare anche il compleanno della loro bambina. Per questo la coppia reale ha deciso che il 2 maggio accorcerà le prove in modo da poter trascorrere più tempo insieme a Charlotte.

Le dichiarazioni della fonte

La fonte vicina a Buckingham Palace ha, poi, aggiunto: «Charlotte sarà a scuola a Lambrook quel martedì, quindi il piano è di andarla a prendere alla solita ora e tornare a Windsor per una piccola festa con i suoi amici all'Adelaide Cottage. Potrebbe anche essere una festa a sorpresa perché al personale è stato detto di tacere».

