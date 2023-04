Harry e Re Carlo si sono parlati: «Vogliono ricucire il rapporto». L'ultima clamorosa indiscrezione

di Redazione web

Harry e Re Carlo avrebbero avuto un colloquio e si sarebbero confrontati su diversi aspetti: entrambe le parti sarebbero disposte a ricucire i rapporti che negli ultimi tempi si erano un po' deteriorati. A riportarlo è il The Sun che specifica come il Duca di Sussex e il sovrano si siano parlati dopo mesi di tensione dovuti alle dichiarazioni di Harry contro la Famiglia Reale, tensioni che si sono acuite con il documentario Netflix e l'autobiografia "Spare".

Incoronazione Re Carlo, chi ci sarà: la lista completa dei cantanti. Bocelli unico italiano

Harry e Meghan, nemmeno il vicino di casa (famoso) li sopporta più: «Andate a f***o»

Meghan Markle «sconvolta» per la decisione sull'incoronazione di re Carlo: ecco perché non parteciperà

Il colloquio tra Harry e Re Carlo

Il quotidiano inglese The Sun ha rivelato che Harry e Re Carlo III avrebbero avuto un colloquio a cuore aperto, avvenuto prima della decisione del principe di partecipare (senza Meghan Markle e i suoi bambini) all'incoronazione del 6 maggio. Stando a quanto scrive il tabloid, Harry si sarebbe confrontato in modo molto franco con il padre senza, però, parlare con il fratello, il principe William. Tra Harry e Buckingham Palace ci sarebbe, inoltre, stato anche uno scambio di lettere prima della decisione definitiva di partecipare all'evento storico. Fonti molto vicine alla Famiglia Reale rivelano anche che Carlo avrebbe compreso i motivi per cui Meghan non sarà presente con i figli Lilibet e Archie: la bambina è, infatti, molto piccola (non ha nemmeno due anni) mentre il bambino compirà quattro anni proprio il giorno dell'incoronazione del nonno.

La decisione di Harry

Sempre secondo fonti vicine alla Famiglia Reale, il principe Harry sarebbe felice di partecipare all'incoronazione di Re Carlo e quindi di essergli vicino in un momento così importante per lui. Anche Meghan Markle avrebbe appoggiato serenamente la decisione del marito.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Aprile 2023, 22:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA