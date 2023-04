Harry, la polizia cerca il suo sosia: «Ha rubato borse, pc e cuffie griffate». La somiglianza è impressionante

di Redazione web

La polizia è alla ricerca del sosia del principe Harry. Il ladro è accusato di aver rubato vari oggetti di valore da un'auto e per questo, ora, è nei guai seri. La polizia dell'Hertfordshire, Inghilterra, ha diramato alcuni filmati in cui si vede chiaramente il volto del deliquente che assomiglia in modo impressionante al Duca di Sussex. Il video ha fatto il giro dei social e gli utenti si sono divertiti molto a commentare.

Il sosia (ricercato) del principe Harry

Il principe Harry in questo momento è al centro del gossip per la sua partecipazione all'incoronazione di Re Carlo III che avverrà il prossimo sei maggio. In queste ore, però, il Duca si è ritrovato involontariamente, protagonista di una vicenda che riguarda la cronaca inglese. La polizia dell'Hertfordshire è alla ricerca di un ladro che avrebbe rubato una borsa di Louis Vuitton, un computer e delle cuffie della Apple. Le forze dell'ordine hanno diramato un video del malvivente intento ad entrare in un negozio (inconsapevole di essere filmato). La somiglianza tra lui ed Harry è saltata subito all'occhio degli utenti che non si sono risparmati nel commentare.

I commenti social

Il video della polizia inglese ha fatto il giro dei social ed è stato ripreso anche dalla pagina Twitter "UK Cop Humor". Sotto al post sono apparsi commenti pungenti che hanno tirato in ballo sia Harry che Meghan Markle. Qualcuno, infatti, ha scritto: «La prima uscita di Harry senza Meghan», «Non se la deve passare molto bene a Los Angeles» oppure ancora «Il libro di Harry non deve essere andato bene come previsto».

Rare footage of Prince Harry without Megan has emerged... pic.twitter.com/abUuKpmuLG — UK Cop Humour (@UKCopHumour) April 17, 2023

