Harry e la cocaina: «Diceva "ciao nonna", poi sniffava con una banconota con l'immagine della Regina Elisabetta»

di Redazione web

«Il principe Harry sniffava cocaina con una banconota raffigurante la Regina Elisabetta e le diceva 'ciao nonna'». Sarebbero queste le dichiarazioni choc di un'amica di vecchia data di Harry, che in una recente intervista ad Itv ha raccontato anche del periodo in cui ha fatto uso di droghe, nello specifico di cocaina. Oggi, martedì 10 gennaio, è uscito in tutto il mondo la sua autobiografia intitolata "Spare".

Principe Harry, oggi esce Spare in tutto il mondo: le verità del figlio cadetto, dalla cocaina ai 25 omicidi

Principe Harry, l'intervista choc: «I paparazzi hanno causato la morte di mia mamma. Ripercorro spesso quel tunnel»

«Lady Diana viva e si nasconde», cosa svela Harry: il modo commovente di tenere vivo il ricordo della mamma

L'autobiografia di Harry

Il libro autobiografico del principe Harry, "Spare", è attesissimo in tutto il mondo. All'interno del romanzo infatti, il Duca di Sussex si racconta a cuore aperto, senza maschere, senza nascondersi e soprattutto rivelando gli altarini della famiglia reale. A Buckingham Palace si respira un certo nervosismo in quanto, nonostante i reali continuino a non esporsi, Harry sta rivelando vicende (e segreti come le presunte reazioni violente del principe William), che non sarebbero dovute uscire da Palazzo.

Il silenzio di Re Carlo e William

Il principe Harry continua ad essere invitato in varie trasmissioni, a rilasciare interviste in diversi programmi televisivi e nonostante questo, Re Carlo e il principe William non hanno mai rilasciato alcuna dichiarazione. Un segnale forte è però, arrivato da Buckingham Palace: Carlo infatti, non ha invitato il figlio Harry alla sua incoronazione che si terrà il 6 maggio prossimo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Gennaio 2023, 11:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA