Principe Harry, oggi esce Spare in tutto il mondo: le verità del figlio cadetto, dalla cocaina ai 25 omicidi

È finito il conto alla rovescia per l'attesissimo memoir del principe Harry, duca di Sussex, secondogenito di lady Diana e re Carlo III d'Inghilterra. Oggi esce Spare. Il minore (spare significa anche ruota di scorta) in contemporanea mondiale. Quando è stato annunciato, Harry, che ora con la moglie Meghan e i due figli vive in California, aveva promesso che sarebbe stato un «resoconto di prima mano della mia vita accurato e completamente veritiero».

Il principe Harry choc: «Ho sniffato cocaina quando avevo 17 anni. L'uniforme nazista? Colpa di William e Kate»

La cocaina e i 25 uomini uccisi

L'inizio riporta a un'immagine che tutto il mondo ha in testa: due fratellini seguono il feretro della madre, ovvero lui e William al funerale di Diana. Poi, secondo quanto anticipato dai taboid inglesi, pagine choc sui cattivi rapporti tra lui e il fratello William, come il litigio con il futuro re che nel 2019 aggredisce fisicamente il fratello minore nella lite contro la moglie Meghan. E ancora l'ammissione di avere usato cocaina a 17 anni; e poi il racconto della guerra in Afghanistan dove era impiegato come pilota di Apache e uccise 25 talebani. Nel mirino soprattutto il fratello e la cognata Kathe, principi di Galles, accusati di non avere mai accettato la moglie e di aver fatto di tutto per renderlo ridicolo. Come quando nel 2005 ancora fidanzati lo convinsero a indossare la famigerata uniforme nazista sfoggiata a un party privato ridendone. Al padre monarca Harry riserva accenti meno duri, a parte ricordare che dopo la sua nascita avrebbe detto a Diana «ora che mi hai dato l'erede e il cadetto il mio compito è finito». Non mancando però di riconoscergli almeno un tentativo recente di far da paciere tra i figli, al funerale del nonno, il principe consorte Filippo. C'è da chiedersi quale sarebbe stato il giudizio di Elisabetta II.

