Rivolta in Russia, Putin: «Pugnalata alle spalle, i traditori la pagheranno» Prigozhin: pronti a marciare su Mosca

Il capo dei mercenari della Wagner, Yevgeny Prigozhin, accusa i capi della Difesa russa, ministro Shoigu in testa, di avere ordinato un attacco contro di loro e marcia verso Rostov e Mosca. «Non è un colpo di Stato, ma una marcia della giustizia», «e andremo fino in fondo» assicura, ignorando gli appelli a fermarsi. La procura russa apre un procedimento per "ribellione armata" e a Mosca e Rostov girano carri armati e si rafforzano le misure di sicurezza. Putin è "costantemente informato". Biden anche, e consulta gli alleati.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Giugno 2023, 10:16

