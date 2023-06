Chi è Prigozhin, il capo della Wagner che sta guidando la rivolta in Russia e vuole rovesciare Putin

Yevgeny Prigozhin sta guidando la rivolta dei mercenari della Wagner contro Putin. Il capo del gruppo mercenario russo Wagner ha promesso di prendere tutte le misure necessarie per rovesciare la leadership militare russa a Mosca, aggiungendo che le sue truppe sono pronti a «distruggere qualunque cosa» si trovi sulla loro strada.

«Stiamo andando avanti e andremo fino alla fine», ha detto Yevgeny Prigozhin in un nuovo messaggio audio dopo aver promesso di esautorare la leadership militare russa, aggiungendo che le sue forze sarebbero entrate nella regione russa meridionale di Rostov.

Chi è Prigozin

Era chiamato "il cuoco di Putin", anche se in cucina non ci va più da tempo. Prigozhin è riconosciuto dall'Occidente come capo del gruppo di mercenari della Wagner. Ma chi è l'uomo che sta guidando il tentativo di golpe in Russia?