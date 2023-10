Indonesia, le lastre in vetro del ponte trasparente cedono al passaggio dei turisti: comitiva precipita nel vuoto, un morto

di Redazione web

In Indonesia un turista è morto dopo che la passerella di un ponte di vetro, attrazione della zona, ha ceduto all'improvviso: l'uomo, dopo un volo di decine di metri, è finito su una foresta di pini e ogni soccorso si è rivelato inutile. Con lui, attraversavano il ponte Geong altri 11 turisti quando si è verificato l'incidente, si tratta di un famoso percorso trasparente sostenuto da gigantesche braccia dorate che negli hanni ha attratto numerosi turisti.

Il ponte turistico crollato all'improvviso

Quando il ponte ha ceduto 4 turisti sono caduti nel vuoto, due sono finiti nella foresta, uno è stato successivamente dichiarato morto.

La polizia ha ora aperto un'indagine sull'incidente, è stato riferito che non è la prima volta che erano state sollevate preoccupazioni sulla sicurezza del ponte.

Numerosi hanno chiesto rivalutarne la sicurezza, cooperative e turisti stessi hanno manifestato la loro preoccupazione, ma nulla è stato fatto negli anni.

Dopo il tragico incidente mortale, è stato solo deciso di chiudere l'area intorno alla foresta e al ponte: la polizia locale indaga per capire i reali motivo per cui le lastre in vetro hanno improvvisamente ceduto al passaggio dei turisti.

