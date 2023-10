Morto un uomo di 40 anni: si è dato fuoco davanti ad un McDonald's

di Redazione web

Un uomo è morto dopo essersi dato fuoco davanti a un McDonald's vicino alla città di Liverpool. I testimoni hanno assisto al tragico evento alle 6 di ieri di mattina. L'uomo, 40 anni, era stato ricoverato in ospedale, dove necessitava cure urgenti per le gravi ustioni. poi è sopraggiunto il decesso.

Il fatto

Un portavoce della polizia, ieri aveva dichiarato: «Intorno alle 5.50 è stato riferito che un uomo, sulla quarantina, necessitava di cure mediche urgenti per gravi ustioni. Sono intervenuti i servizi di emergenza ed è stato portato in ospedale dove rimane in condizioni critiche. Sono in corso delle indagini». La polizia ha oggi annunciato la morte dell'uomo, aggiungendo che il decesso non è stata trattato come sospetto. In merito al giorno dell'incidente, la polizia ricorda così l'intervento: «I soccorsi sono stati allertati alle 5:34 e un'autopompa era sulla scena per assistere la polizia alle 5:40, abbiamo lasciato la scena alle 06:49».

